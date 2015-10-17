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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Кузьмин 19
Кисляк 65
Кузьмин 77
3:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Пурье 4
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
17 окт. 2015, 19:00 МСК
17.10.2015, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
19'
77'
19', 77'
84
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
65'
65'
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
85
99
Канунников
Максим Канунников
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
80
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Уфа
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
73
44
Игбун
Сильвестр Игбун
59
8
Фомин
Семен Фомин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
6
Пурье
Марвин Пурье
4'
4'
62
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
7
Осипов
Евгений Осипов
17
Зинченко
Александр Зинченко
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
11
Карлос
Диего Карлос
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич