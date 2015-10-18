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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Адилсон 86
Митришев 90
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
18 окт. 2015, 16:00 МСК
18.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
6
Надсон
Надсон
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
33
Родич
Милан Родич
90
5
Габулов
Георгий Габулов
87
2
Драгун
Станислав Драгун
72
7
Молло
Йоан Молло
90
9
Садик
Берат Садик
73
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
19
Бато
Шелдон Бато
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
32
Каналес
Николас Каналес
18
Яхович
Адис Яхович
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
57
21
Айссати
Исмаил Айссати
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
8
Маурисио
Маурисио
90
6
Адилсон
Адилсон
86'
86'
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
82
17
Мбенг
Аблае Мбенг
71
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
23
Пирис
Факундо Пирис
95
Митришев
Магомед Митришев
90'
93
Ахъядов
Апти Ахъядов