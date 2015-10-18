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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Алмейда 14
Боли 39
2:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лаборде 78
Ари 80
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
18 окт. 2015, 18:30 МСК
18.10.2015, 18:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
7
Агаларов
Камиль Агаларов
90
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
54
25
Аруна
Лукман Аруна
87
87
Максимов
Илья Максимов
90
94
Боли
Янник Боли
39'
39'
81
27
Алмейда
Угу Алмейда
14'
14'
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Помазан
Евгений Помазан
30
Зотов
Георгий Зотов
67
Тигиев
Георгий Тигиев
4
Лазич
Дарко Лазич
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
42
Леонардо
Леонардо
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
67
8
Газинский
Юрий Газинский
65
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
14
Вандерсон
Вандерсон
57
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
78'
9
Ари
Ари
80'
68
Батютин
Андрей Батютин