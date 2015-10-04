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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Фомин 49
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 51
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
4 окт. 2015, 16:00 МСК
4.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
34
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Фомин
Семен Фомин
49'
49'
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
44
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
75
6
Пурье
Марвин Пурье
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
7
Осипов
Евгений Осипов
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
17
Зинченко
Александр Зинченко
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
9
Ханджич
Харис Ханджич
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
41
90
Мамаев
Павел Мамаев
51'
51'
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
59
18
Быстров
Владимир Быстров
77
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
31
Дикань
Андрей Дикань
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
68
Вандерсон
Вандерсон