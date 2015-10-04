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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 18
Садаев 23
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Оздоев 51
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
4 окт. 2015, 16:00 МСК
4.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
73
8
Маурисио
Маурисио
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
81
9
Садаев
Заур Садаев
23'
18'
23', 18'
65
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
14
Айссати
Исмаил Айссати
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
23
Пирис
Факундо Пирис
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
60
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
55
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
51'
51'
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
46
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
77
Благо
Благо
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев