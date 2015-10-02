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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Лунгу 26
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Цаллагов 43
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
2 окт. 2015, 17:00 МСК
2.10.2015, 17:00 МСК
пятница
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
26'
26'
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
76
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
9
Гогниев
Спартак Гогниев
83
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
32
Горбанец
Андрей Горбанец
12
Новиков
Александр Новиков
92
Емельянов
Роман Емельянов
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
43'
43'
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
16
Симайс
Жерон Симайс
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
46
33
Родич
Милан Родич
80
5
Габулов
Георгий Габулов
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
20
Померко
Алексей Померко
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
88
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
4
Таранов
Иван Таранов
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Садик
Берат Садик
32
Каналес
Николас Каналес