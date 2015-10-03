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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Попов 3
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
3 окт. 2015, 14:30 МСК
3.10.2015, 14:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
84
Власов
Олег Власов
56
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
15
Махмудов
Эмин Махмудов
74
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
16
Джало
Янник Джало
46
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
33
Шебанов
Денис Шебанов
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
3
Гапон
Евгений Гапон
31
Тишкин
Максим Тишкин
40
Перендиа
Милан Перендиа
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Таски
Сердар Таски
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
71
Попов
Ивелин Попов
3'
3'
67
15
Широков
Роман Широков
90
5
Ромуло
Ромуло
86
24
Промес
Квинси Промес
90
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
57
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
13
Гранат
Владимир Гранат
27
Зотов
Александр Зотов
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Козлов
Александр Козлов