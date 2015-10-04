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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Вернблум 47
Муса 77
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
4 окт. 2015, 13:30 МСК
4.10.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
46
15
Губочан
Томаш Губочан
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
59
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
72
Каляшин
Александр Каляшин
22
Соснин
Антон Соснин
74
Катрич
Анатолий Катрич
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
86
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
77'
77'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
47'
47'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
39
7
Тошич
Зоран Тошич
71
88
Думбия
Сейду Думбия
78
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
25
Еременко
Роман Еременко
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко