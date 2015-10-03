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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Смольников 26
Дзюба 34
Данни 89
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
3 окт. 2015, 17:00 МСК
3.10.2015, 17:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
19
Смольников
Игорь Смольников
26'
26'
90
35
Данни
Данни
89'
89'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
87
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
34'
34'
83
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
70
Богаев
Дмитрий Богаев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
8
Юсупов
Артур Юсупов
68
Зинков
Вячеслав Зинков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Баштуш
Баштуш
90
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
57
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
71
20
Азмун
Сердар Азмун
56
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
11
Бухаров
Александр Бухаров
86
Ю
Бен Су Ю