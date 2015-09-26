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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Зе Луиш 6
Попов 69
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 25
Дзюба 86
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
26 сент. 2015, 19:00 МСК
26.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Таски
Сердар Таски
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
70
71
Попов
Ивелин Попов
69'
69'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
15
Широков
Роман Широков
46
24
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
6'
6'
77
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
18
Кутепов
Илья Кутепов
27
Зотов
Александр Зотов
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
5
Ромуло
Ромуло
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
Зуев
Александр Зуев
22
Козлов
Александр Козлов
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
2
Анюков
Александр Анюков
83
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
25'
25'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
86'
86'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
4
Кришито
Доменико Кришито
70
Богаев
Дмитрий Богаев
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
25
Ткачук
Денис Ткачук
8
Юсупов
Артур Юсупов
68
Зинков
Вячеслав Зинков
3
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов