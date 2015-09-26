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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Алмейда 84
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Ещенко 68
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
26 сент. 2015, 16:30 МСК
26.09.2015, 16:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
38
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
56
38
Ещенко
Андрей Ещенко
68'
68'
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
81
42
Леонардо
Леонардо
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
94
Боли
Янник Боли
90
27
Алмейда
Угу Алмейда
84'
84'
90
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
16
Шафинский
Юрий Шафинский
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
15
Зотов
Георгий Зотов
25
Аруна
Лукман Аруна
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
28
Сердеров
Сердер Сердеров
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Уфа
мин
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
7
Осипов
Евгений Осипов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Фомин
Семен Фомин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
88
93
Кротов
Вячеслав Кротов
58
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
4
Никитин
Алексей Никитин
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Карлос
Диего Карлос
9
Ханджич
Харис Ханджич