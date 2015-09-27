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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Набиуллин 25
1:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Подберезкин 2
Гогниев 78
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
27 сент. 2015, 19:00 МСК
27.09.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
25'
25'
81
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
46
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
77
Благо
Благо
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
73
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
8
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
88
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
41
Сапета
Александр Сапета
68
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
2'
2'
54
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
2
Хозин
Владимир Хозин
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
32
Горбанец
Андрей Горбанец
12
Новиков
Александр Новиков
92
Емельянов
Роман Емельянов
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
9
Гогниев
Спартак Гогниев
78'
34
Дорожкин
Денис Дорожкин