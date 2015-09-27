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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Петров 71
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 55
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
27 сент. 2015, 16:30 МСК
27.09.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
71'
71'
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
69
17
Калешин
Виталий Калешин
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
9
Ари
Ари
59
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
58
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
61
Горячкин
Дмитрий Горячкин
31
Дикань
Андрей Дикань
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
68
Вандерсон
Вандерсон
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
46
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Айссати
Исмаил Айссати
90
8
Маурисио
Маурисио
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
77
31
Рыбус
Мацей Рыбус
32
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
9
Садаев
Заур Садаев
55'
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг