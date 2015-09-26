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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 15
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ниасс 21
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
26 сент. 2015, 14:00 МСК
26.09.2015, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
84
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
73
7
Тошич
Зоран Тошич
90
88
Думбия
Сейду Думбия
15'
15'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
5
Васин
Виктор Васин
25
Еременко
Роман Еременко
66
Натхо
Бибрас Натхо
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
74
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
77
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
21'
21'
85
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
28
Дюрица
Ян Дюрица
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич