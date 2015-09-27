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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
27 сент. 2015, 13:30 МСК
27.09.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
2
Драгун
Станислав Драгун
89
77
Горбатенко
Игорь Горбатенко
77
7
Молло
Йоан Молло
90
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
33
Родич
Милан Родич
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
98
Визнович
Илья Визнович
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
73
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
72
Каляшин
Александр Каляшин
47
Зобнин
Роман Зобнин
86
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский