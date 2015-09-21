Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Подберезкин 35
Асеведо 67
Фонтанелло 72
3:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ахмедов 21
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
21 сент. 2015, 16:30 МСК
21.09.2015, 16:30 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
72'
72'
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
88
41
Сапета
Александр Сапета
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
35'
35'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
67'
67'
84
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
17
Фомин
Денис Фомин
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
92
Емельянов
Роман Емельянов
26
Щербаков
Александр Щербаков
77
Билоног
Дмитрий Билоног
9
Гогниев
Спартак Гогниев
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
21'
21'
23
33
Перейра
Маурисио Перейра
53
18
Быстров
Владимир Быстров
73
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
61
Горячкин
Дмитрий Горячкин
17
Калешин
Виталий Калешин
15
Марков
Николай Марков
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
68
Вандерсон
Вандерсон