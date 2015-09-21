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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
21 сент. 2015, 19:00 МСК
21.09.2015, 19:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
72
Каляшин
Александр Каляшин
47
Зобнин
Роман Зобнин
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
90
Обольский
Николай Обольский
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
64
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
68
99
Канунников
Максим Канунников
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
77
Благо
Благо
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
56
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
8
Батов
Максим Батов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев