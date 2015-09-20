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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 1
Рыков 12
Мухаметшин 14
Луценко 67
4:6
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Панченко 49
Тошич 56
Думбия 59
Муса 80
Муса 86
Думбия 88
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
20 сент. 2015, 13:30 МСК
20.09.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
12'
12'
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
84
Власов
Олег Власов
62
16
Стеванович
Далибор Стеванович
64
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
14'
14'
90
16
Джало
Янник Джало
90
48
Луценко
Евгений Луценко
1'
67'
1', 67'
83
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
17
Дудиев
Аслан Дудиев
31
Тишкин
Максим Тишкин
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
97
Фибел
Томас Фибел
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
25
Шипицин
Евгений Шипицин
15
Махмудов
Эмин Махмудов
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
57
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
80'
86'
80', 86'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
25
Еременко
Роман Еременко
46
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
56'
56'
90
88
Думбия
Сейду Думбия
59'
88'
59', 88'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
88
Панченко
Кирилл Панченко
49'