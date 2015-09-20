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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Чорлука 53
Ниасс 87
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
20 сент. 2015, 19:30 МСК
20.09.2015, 19:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
53'
53'
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
61
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
62
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
74
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
21
Ниасс
Умар Ниасс
87'
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
4
Таранов
Иван Таранов
57
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
85
5
Габулов
Георгий Габулов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
2
Драгун
Станислав Драгун
78
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
7
Молло
Йоан Молло
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Шильников
Виталий Шильников
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
33
Родич
Милан Родич
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
98
Визнович
Илья Визнович