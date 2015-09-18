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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Могилевец 7
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
18 сент. 2015, 19:00 МСК
18.09.2015, 19:00 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
83
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
7'
7'
41
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
69
Запасные
62
Суслов
Владислав Суслов
97
Гошев
Евгений Гошев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
8
Думбия
Мусса Думбия
10
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
80
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
42
Леонардо
Леонардо
64
25
Аруна
Лукман Аруна
90
20
Мутари
Амаду Мутари
58
27
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
57
Мусалов
Магомед Мусалов
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
94
Боли
Янник Боли
28
Сердеров
Сердер Сердеров