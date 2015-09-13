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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 26
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
13 сент. 2015, 13:30 МСК
13.09.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
13
Таски
Сердар Таски
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
87
15
Широков
Роман Широков
70
5
Ромуло
Ромуло
90
24
Промес
Квинси Промес
26'
26'
90
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
60
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
13
Макеев
Евгений Макеев
27
Зотов
Александр Зотов
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Козлов
Александр Козлов
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
4
Терентьев
Денис Терентьев
57
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
56
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
11
Бухаров
Александр Бухаров
10
Ю
Бен Су Ю