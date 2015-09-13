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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лазич 57
Лебеденко 62
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
13 сент. 2015, 19:00 МСК
13.09.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
87
Максимов
Илья Максимов
68
5
Жиров
Александр Жиров
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
4
Лазич
Дарко Лазич
57'
57'
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
42
Леонардо
Леонардо
90
94
Боли
Янник Боли
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
75
27
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Помазан
Евгений Помазан
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
57
Мусалов
Магомед Мусалов
25
Аруна
Лукман Аруна
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
28
Сердеров
Сердер Сердеров
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Айссати
Исмаил Айссати
90
8
Маурисио
Маурисио
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
62'
62'
67
95
Митришев
Магомед Митришев
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
31
Рыбус
Мацей Рыбус
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов