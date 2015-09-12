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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Эдуардо 9
Канунников 25
Билялетдинов 69
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 58
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
12 сент. 2015, 19:00 МСК
12.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
77
Благо
Благо
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
9'
9'
61
99
Канунников
Максим Канунников
25'
25'
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
69'
69'
90
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
8
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
71
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
70
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
46
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
58'
58'
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич