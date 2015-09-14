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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Асеведо 10
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
14 сент. 2015, 16:00 МСК
14.09.2015, 16:00 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
61
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
50
6
Пурье
Марвин Пурье
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Никитин
Алексей Никитин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
7
Осипов
Евгений Осипов
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Карлос
Диего Карлос
93
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
7
Данцев
Александр Данцев
70
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
68
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
10'
10'
79
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
12
Новиков
Александр Новиков
92
Емельянов
Роман Емельянов
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
77
Билоног
Дмитрий Билоног
25
Ставпец
Александр Ставпец
9
Гогниев
Спартак Гогниев
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
97
Страндберг
Карлос Страндберг