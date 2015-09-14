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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Габулов 30
1:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
14 сент. 2015, 18:30 МСК
14.09.2015, 18:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
30'
30'
90
7
Молло
Йоан Молло
85
2
Драгун
Станислав Драгун
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Шильников
Виталий Шильников
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
33
Родич
Милан Родич
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
84
Власов
Олег Власов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
81
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
68
88
Иванов
Алексей Иванов
59
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
31
Тишкин
Максим Тишкин
17
Дудиев
Аслан Дудиев
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
97
Фибел
Томас Фибел
8
Бобер
Антон Бобер
16
Джало
Янник Джало
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович