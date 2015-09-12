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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Ломбертс 9
Думбия 21
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 38
Смольников 88
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
12 сент. 2015, 14:00 МСК
12.09.2015, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
85
88
Думбия
Сейду Думбия
21'
21'
79
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
66
Натхо
Бибрас Натхо
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
88
Панченко
Кирилл Панченко
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
9'
9'
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
88'
88'
90
35
Данни
Данни
82
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
73
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
38'
38'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
4
Кришито
Доменико Кришито
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
20
Файзулин
Виктор Файзулин
25
Ткачук
Денис Ткачук
8
Юсупов
Артур Юсупов
3
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов