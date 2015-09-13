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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лаборде 11
Мамаев 41
Ахмедов 71
Мамаев 90
4:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
13 сент. 2015, 16:30 МСК
13.09.2015, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11'
11'
66
8
Газинский
Юрий Газинский
57
90
Мамаев
Павел Мамаев
41'
90'
41', 90'
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
71'
71'
90
18
Быстров
Владимир Быстров
77
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
31
Дикань
Андрей Дикань
15
Марков
Николай Марков
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
77
Каборе
Шарль Каборе
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
33
Перейра
Маурисио Перейра
9
Ари
Ари
68
Батютин
Андрей Батютин
14
Вандерсон
Вандерсон
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
86
Левин
Владислав Левин
84
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
72
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
72
Каляшин
Александр Каляшин
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
90
Обольский
Николай Обольский