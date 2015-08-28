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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Манучарян 8
Фонтанелло 15
Ерохин 86
3:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Рыбус 21
Садаев 38
Айссати 66
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
28 авг. 2015, 17:00 МСК
28.08.2015, 17:00 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
15'
15'
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
77
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
69
89
Ерохин
Александр Ерохин
86'
86'
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
90
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
8'
8'
44
Запасные
16
Шубин
Александр Шубин
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
5
Князев
Иван Князев
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
84
31
Рыбус
Мацей Рыбус
21'
21'
90
8
Маурисио
Маурисио
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
66'
66'
90
9
Садаев
Заур Садаев
38'
38'
63
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
45
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
6
Адилсон
Адилсон
23
Пирис
Факундо Пирис
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг