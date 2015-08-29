Матч завершен
Динамо
Москва
Козлов 45
Дьяков 57
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
29 авг. 2015, 14:00 МСК
29.08.2015, 14:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
57'
57'
90
25
Козлов
Алексей Козлов
45'
45'
90
18
Жирков
Юрий Жирков
82
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
88
74
Катрич
Анатолий Катрич
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
77
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
62
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
34
Осипов
Евгений Осипов
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
73
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
17
Зинченко
Александр Зинченко
90
6
Пурье
Марвин Пурье
46
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Никитин
Алексей Никитин
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
8
Фомин
Семен Фомин
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Карлос
Диего Карлос
10
Марсиньо
Марсиньо
9
Ханджич
Харис Ханджич