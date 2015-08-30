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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
Стеванович 37
Мухаметшин 49
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Портнягин 61
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
30 авг. 2015, 17:00 МСК
30.08.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
10
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
37'
37'
90
84
Власов
Олег Власов
90
88
Иванов
Алексей Иванов
72
22
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
49'
49'
86
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
17
Дудиев
Аслан Дудиев
31
Тишкин
Максим Тишкин
52
Сысуев
Егор Сысуев
8
Бобер
Антон Бобер
16
Джало
Янник Джало
25
Шипицин
Евгений Шипицин
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
4
Лемос
Маурисио Лемос
36
8
Батов
Максим Батов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
46
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
77
Благо
Благо
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
46
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
36
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
27
Оздоев
Магомед Оздоев
15
Кисляк
Сергей Кисляк
15
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
61'
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев