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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Комбаров 53
1:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Эбесилио 27
Жиров 86
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
29 авг. 2015, 19:30 МСК
29.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
53'
53'
90
13
Таски
Сердар Таски
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
15
Широков
Роман Широков
90
71
Попов
Ивелин Попов
88
24
Промес
Квинси Промес
90
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
72
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
13
Гранат
Владимир Гранат
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
13
Макеев
Евгений Макеев
49
Джано
Джано
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
5
Ромуло
Ромуло
99
Яковлев
Павел Яковлев
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
86'
86'
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
42
Леонардо
Леонардо
90
25
Аруна
Лукман Аруна
46
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
27'
27'
65
27
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
27
Дженетов
Мехти Дженетов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
87
Максимов
Илья Максимов
20
Маевский
Иван Маевский
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
20
Мутари
Амаду Мутари
28
Сердеров
Сердер Сердеров
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев