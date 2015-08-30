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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Ниасс 17
Касаев 56
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 10
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
30 авг. 2015, 13:30 МСК
30.08.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
56'
56'
87
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
46
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
17'
17'
70
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
52
Макаров
Сергей Макаров
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
90
8
Газинский
Юрий Газинский
60
9
Ари
Ари
66
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
46
9
Смолов
Федор Смолов
10'
10'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
0
Каборе
Шарль Каборе
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
14
Вандерсон
Вандерсон