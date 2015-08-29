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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Надсон 49
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Габулов 17
Корниленко 52
Корниленко 56
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
29 авг. 2015, 17:00 МСК
29.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
74
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
46
28
Витсель
Аксель Витсель
62
17
Шатов
Олег Шатов
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
35
Данни
Данни
3
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
3
Надсон
Надсон
49'
49'
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
17'
17'
88
7
Молло
Йоан Молло
83
2
Драгун
Станислав Драгун
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
52'
56'
52', 56'
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Шильников
Виталий Шильников
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
19
Бато
Шелдон Бато
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
11
Махмудов
Эмин Махмудов
9
Садик
Берат Садик