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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Леонардо 66
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ерохин 44
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
22 авг. 2015, 20:30 МСК
22.08.2015, 20:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
13
Песьяков
Сергей Песьяков
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
20
Мутари
Амаду Мутари
65
20
Маевский
Иван Маевский
90
42
Леонардо
Леонардо
66'
66'
90
87
Максимов
Илья Максимов
46
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
46
94
Боли
Янник Боли
90
Запасные
1
Помазан
Евгений Помазан
7
Агаларов
Камиль Агаларов
13
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
15
Зотов
Георгий Зотов
4
Лазич
Дарко Лазич
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
27
Алмейда
Угу Алмейда
28
Сердеров
Сердер Сердеров
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
61
89
Ерохин
Александр Ерохин
44'
44'
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
84
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
72
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
5
Князев
Иван Князев
7
Данцев
Александр Данцев
41
Сапета
Александр Сапета
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
57
Фидлер
Артем Фидлер
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
97
Страндберг
Карлос Страндберг