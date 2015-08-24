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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Рубин
Казань
Билялетдинов 71
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Шатов 15
Халк 77
Шатов 84
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
24 авг. 2015, 19:00 МСК
24.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
56
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Лемос
Маурисио Лемос
55
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
71'
71'
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
4
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
7
Портнягин
Игорь Портнягин
8
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
78
17
Шатов
Олег Шатов
15'
84'
15', 84'
90
7
Халк
Халк
77'
77'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
35
Данни
Данни
20
Файзулин
Виктор Файзулин
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов