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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
23 авг. 2015, 20:00 МСК
23.08.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
76
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
90
8
Газинский
Юрий Газинский
65
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
14
Вандерсон
Вандерсон
60
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
51
Кавлинов
Денис Кавлинов
88
Синицын
Андрей Синицын
15
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
9
Ари
Ари
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
64
84
Власов
Олег Власов
90
88
Иванов
Алексей Иванов
78
22
Самодин
Сергей Самодин
73
Запасные
33
Шебанов
Денис Шебанов
25
Чебану
Илья Чебану
31
Тишкин
Максим Тишкин
31
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
16
Джало
Янник Джало
25
Шипицин
Евгений Шипицин
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович