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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ниасс 5
Касаев 34
Пейчинович 79
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
23 авг. 2015, 13:30 МСК
23.08.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
46
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
34
Осипов
Евгений Осипов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
64
10
Марсиньо
Марсиньо
90
9
Ханджич
Харис Ханджич
46
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Никитин
Алексей Никитин
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
17
Зинченко
Александр Зинченко
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
6
Пурье
Марвин Пурье
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
85
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
79'
79'
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
34'
34'
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
80
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
5'
5'
71
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
59
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич