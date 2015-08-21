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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Маурисио 68
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 40
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
21 авг. 2015, 20:00 МСК
21.08.2015, 20:00 МСК
пятница
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
80
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
46
8
Маурисио
Маурисио
68'
68'
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
9
Садаев
Заур Садаев
46
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
24
Коморовски
Марцин Коморовски
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
31
Рыбус
Мацей Рыбус
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
69
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
83
11
Ионов
Алексей Ионов
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
40'
40'
90
Запасные
41
Лещук
Игорь Лещук
1
Шунин
Антон Шунин
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Дуглас
Франку Дуглас
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
74
Катрич
Анатолий Катрич
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
77
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский