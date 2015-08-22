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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 66
Джанаев 88
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 10
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
22 авг. 2015, 18:00 МСК
22.08.2015, 18:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
88
Думбия
Сейду Думбия
89
25
Еременко
Роман Еременко
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
7
Тошич
Зоран Тошич
62
18
Муса
Ахмед Муса
66'
66'
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
60
Васин
Виктор Васин
3
Вернблум
Понтус Вернблум
19
Цауня
Александр Цауня
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
88
Панченко
Кирилл Панченко
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
88'
88'
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
20
Азмун
Сердар Азмун
10'
10'
74
11
Бухаров
Александр Бухаров
70
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
14
Полоз
Дмитрий Полоз
10
Ю
Бен Су Ю