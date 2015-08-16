Матч завершен
Динамо
Москва
Морозов 59
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
16 авг. 2015, 17:00 МСК
16.08.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
59'
59'
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
79
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
74
Катрич
Анатолий Катрич
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
41
Лещук
Игорь Лещук
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Дуглас
Франку Дуглас
28
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
87
Сарамутин
Валерий Сарамутин
77
Левин
Владислав Левин
90
Обольский
Николай Обольский
Урал
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
25
Ставпец
Александр Ставпец
43
41
Сапета
Александр Сапета
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
66
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
21
Асеведо
Герсон Асеведо
82
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
5
Князев
Иван Князев
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
99
Ярошенко
Константин Ярошенко
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
34
Дорожкин
Денис Дорожкин