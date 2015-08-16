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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
16 авг. 2015, 13:30 МСК
16.08.2015, 13:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
15
Логашов
Арсений Логашов
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
78
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
69
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
81
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
52
Макаров
Сергей Макаров
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
8
Маурисио
Маурисио
90
6
Адилсон
Адилсон
71
19
Иванов
Олег Иванов
86
14
Айссати
Исмаил Айссати
90
9
Садаев
Заур Садаев
65
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
24
Коморовски
Марцин Коморовски
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
10
Кану
Кану
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Кузяев
Далер Кузяев
23
Пирис
Факундо Пирис
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг