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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 81
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
17 авг. 2015, 19:00 МСК
17.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
74
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
90
88
Иванов
Алексей Иванов
57
22
Самодин
Сергей Самодин
82
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
55
Нахушев
Руслан Нахушев
31
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
8
Бобер
Антон Бобер
25
Шипицин
Евгений Шипицин
99
Игнатович
Павел Игнатович
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
34
Осипов
Евгений Осипов
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
81'
81'
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
21
10
Марсиньо
Марсиньо
85
17
Зинченко
Александр Зинченко
62
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Никитин
Алексей Никитин
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
14
Семакин
Максим Семакин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
6
Пурье
Марвин Пурье
11
Карлос
Диего Карлос
9
Ханджич
Харис Ханджич