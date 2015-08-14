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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Комбаров 36
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Игнашевич 31
Муса 35
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
14 авг. 2015, 21:30 МСК
14.08.2015, 21:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
93
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
36'
36'
93
13
Гранат
Владимир Гранат
83
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
93
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
57
35
Таски
Сердар Таски
93
8
Глушаков
Денис Глушаков
93
15
Широков
Роман Широков
93
71
Попов
Ивелин Попов
93
24
Промес
Квинси Промес
93
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
72
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Макеев
Евгений Макеев
27
Зотов
Александр Зотов
49
Джано
Джано
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
5
Ромуло
Ромуло
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
99
Зе Луиш
Зе Луиш
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
93
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
93
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
31'
31'
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
93
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
25
Еременко
Роман Еременко
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
54
7
Тошич
Зоран Тошич
90
18
Муса
Ахмед Муса
35'
35'
93
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
60
Васин
Виктор Васин
42
Щенников
Георгий Щенников
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
88
Думбия
Сейду Думбия
97
Страндберг
Карлос Страндберг