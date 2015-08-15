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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сигурдссон 26
Лаборде 50
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
15 авг. 2015, 16:30 МСК
15.08.2015, 16:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
94
2
Анюков
Александр Анюков
94
24
Гарай
Эсекьель Гарай
94
13
Нету
Луиш Нету
94
19
Смольников
Игорь Смольников
81
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
94
35
Данни
Данни
81
28
Витсель
Аксель Витсель
94
17
Шатов
Олег Шатов
94
7
Халк
Халк
94
22
Дзюба
Артем Дзюба
57
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
4
Кришито
Доменико Кришито
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
5
Файзулин
Виктор Файзулин
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
94
98
Петров
Сергей Петров
94
6
Гранквист
Андреас Гранквист
94
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
26'
26'
94
17
Калешин
Виталий Калешин
94
11
Смолов
Федор Смолов
94
8
Газинский
Юрий Газинский
94
7
Мамаев
Павел Мамаев
64
18
Быстров
Владимир Быстров
81
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
50'
50'
61
3
Страндберг
Стефан Страндберг
94
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
51
Марков
Николай Марков
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
18
Торбинский
Дмитрий Торбинский
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
9
Ари
Ари
14
Вандерсон
Вандерсон