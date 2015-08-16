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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 13
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Габулов 53
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
16 авг. 2015, 20:00 МСК
16.08.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
94
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
94
44
Навас
Сесар Навас
94
77
Баштуш
Баштуш
94
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
94
2
Калачев
Тимофей Калачев
94
84
Гацкан
Александр Гацкан
94
8
Могилевец
Павел Могилевец
94
9
Канга
Каку Гуелор Канга
94
14
Полоз
Дмитрий Полоз
13'
13'
94
11
Бухаров
Александр Бухаров
56
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
10
Ю
Бен Су Ю
20
Азмун
Сердар Азмун
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
94
9
Садик
Берат Садик
85
4
Таранов
Иван Таранов
75
90
Бурлак
Тарас Бурлак
94
45
Концедалов
Алексей Концедалов
94
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
94
5
Габулов
Георгий Габулов
53'
53'
90
20
Померко
Алексей Померко
94
3
Надсон
Надсон
94
2
Драгун
Станислав Драгун
94
8
Корниленко
Сергей Корниленко
94
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
16
Симайс
Жерон Симайс
9
Чочиев
Алан Чочиев
11
Махмудов
Эмин Махмудов