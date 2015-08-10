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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 4
Канга 38
Бухаров 72
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
10 авг. 2015, 18:00 МСК
10.08.2015, 18:00 МСК
понедельник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
4
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Лемос
Маурисио Лемос
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
99
Канунников
Максим Канунников
77
9
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
46
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
4
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
8
Дядюн
Владимир Дядюн
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
44
Навас
Сесар Навас
90
77
Баштуш
Баштуш
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
73
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Могилевец
Павел Могилевец
90
9
Канга
Каку Гуелор Канга
38'
38'
90
8
Думбия
Мусса Думбия
78
11
Бухаров
Александр Бухаров
4'
72'
4', 72'
74
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
4
Терентьев
Денис Терентьев
8
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
97
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
14
Полоз
Дмитрий Полоз
10
Ю
Бен Су Ю