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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Данни 86
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
9 авг. 2015, 16:00 МСК
9.08.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
94
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
68
33
Сухов
Александр Сухов
94
20
Тумасян
Денис Тумасян
94
34
Осипов
Евгений Осипов
94
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
94
13
Засеев
Азамат Засеев
94
19
Пауревич
Иван Пауревич
94
10
Марсиньо
Марсиньо
73
9
Ханджич
Харис Ханджич
56
44
Игбун
Сильвестр Игбун
94
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
17
Зинченко
Александр Зинченко
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
8
Фомин
Семен Фомин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
14
Семакин
Максим Семакин
23
Килин
Антон Килин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
87
Безденежных
Игорь Безденежных
11
Карлос
Диего Карлос
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
94
4
Кришито
Доменико Кришито
70
24
Гарай
Эсекьель Гарай
94
13
Нету
Луиш Нету
94
19
Смольников
Игорь Смольников
94
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
94
8
Юсупов
Артур Юсупов
70
28
Витсель
Аксель Витсель
94
17
Шатов
Олег Шатов
83
7
Халк
Халк
94
22
Дзюба
Артем Дзюба
94
Запасные
95
Васютин
Александр Васютин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
35
Данни
Данни
86'
20
Файзулин
Виктор Файзулин
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов