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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
7 авг. 2015, 19:00 МСК
7.08.2015, 19:00 МСК
пятница
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Айссати
Исмаил Айссати
83
8
Маурисио
Маурисио
90
6
Адилсон
Адилсон
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
67
17
Мбенг
Аблае Мбенг
85
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
40
Шахтиев
Халид Шахтиев
6
Григалашвили
Тедоре Григалашвили
10
Кану
Кану
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Кузяев
Далер Кузяев
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
Мордовия
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
3
Гапон
Евгений Гапон
44
33
Рыков
Владимир Рыков
90
40
Перендиа
Милан Перендиа
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
71
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
74
17
Дудиев
Аслан Дудиев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
33
Шебанов
Денис Шебанов
25
Чебану
Илья Чебану
55
Нахушев
Руслан Нахушев
31
Тишкин
Максим Тишкин
8
Бобер
Антон Бобер
25
Шипицин
Евгений Шипицин
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Игнатович
Павел Игнатович