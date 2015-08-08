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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ерохин 72
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 28
Ниасс 39
Майкон 90
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
8 авг. 2015, 17:00 МСК
8.08.2015, 17:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
35
Арапов
Дмитрий Арапов
90
2
Хозин
Владимир Хозин
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
80
41
Сапета
Александр Сапета
61
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
72'
72'
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
59
10
Манучарян
Эдгар Манучарян
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
51
Жариков
Евгений Жариков
7
Данцев
Александр Данцев
5
Князев
Иван Князев
57
Фидлер
Артем Фидлер
21
Асеведо
Герсон Асеведо
25
Ставпец
Александр Ставпец
34
Дорожкин
Денис Дорожкин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
83
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
28'
28'
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
39'
39'
73
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
90'
25
Шкулетич
Петар Шкулетич