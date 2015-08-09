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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 5
Промес 52
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
9 авг. 2015, 19:00 МСК
9.08.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
93
9
Садик
Берат Садик
93
4
Таранов
Иван Таранов
93
90
Бурлак
Тарас Бурлак
84
16
Симайс
Жерон Симайс
93
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
89
5
Габулов
Георгий Габулов
93
20
Померко
Алексей Померко
93
3
Надсон
Надсон
93
10
Чочиев
Алан Чочиев
68
8
Корниленко
Сергей Корниленко
93
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
88
Шильников
Виталий Шильников
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
45
Концедалов
Алексей Концедалов
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
11
Махмудов
Эмин Махмудов
2
Драгун
Станислав Драгун
43
Роганов
Олег Роганов
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
93
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
93
13
Гранат
Владимир Гранат
93
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
93
7
Комбаров
Кирилл Комбаров
67
35
Таски
Сердар Таски
93
8
Глушаков
Денис Глушаков
93
15
Широков
Роман Широков
93
71
Попов
Ивелин Попов
93
24
Промес
Квинси Промес
5'
52'
5', 52'
87
10
Мовсисян
Юра Мовсисян
59
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Макеев
Евгений Макеев
7
Зотов
Александр Зотов
49
Джано
Джано
11
Озбилиз
Арас Озбилиз
14
Яковлев
Павел Яковлев
69
Давыдов
Денис Давыдов
99
Зе Луиш
Зе Луиш